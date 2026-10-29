Polri Tetapkan 4 Korporasi Bermodal Asing Tersangka Karhutla
jpnn.com - PONTIANAK - Badan Reserse Kriminal Polri mengungkap bahwa empat korporasi bermodal asing ditetapkan sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
"Pengungkapan tersebut menjadi bagian dari upaya Polri menindak korporasi yang dinilai memiliki keterkaitan dengan karhutla," kata Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudinn saat menggelar konferensi pers di Polda Kalbar, Kamis (29/10).
Dalam pemaparan penanganan perkara, Bareskrim Polri menyebut sejumlah indikator yang menjadi perhatian penyidik, antara lain kebakaran berulang, titik awal api berada di dalam wilayah konsesi, serta tidak memadainya sarana dan prasarana pencegahan kebakaran.
Selain itu, luas lahan terbakar lebih dari 500 hektare menjadi salah satu indikator yang dipertimbangkan dalam penanganan perkara korporasi.
Bareskrim Polri mencatat terdapat 104 laporan terkait dugaan keterlibatan korporasi dalam kasus karhutla, luas lahan terbakar sekitar 29.168,78 hektare.
Dari penanganan perkara tersebut, sebanyak 20 korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka.
Sementara itu, jajaran Polda Kalimantan Barat menangani 33 laporan yang berkaitan dengan dugaan karhutla oleh korporasi.
Data tersebut menjadi bagian dari penanganan kasus karhutla di wilayah Kalimantan Barat.
Polri telah menetapkan empat perusahaan bermodal asing sebagai tersangka kasus karhutla.
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