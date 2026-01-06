Polri Tuai Apresiasi Setelah Libatkan Supeltas Pengamanan Libur Nataru
jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka membantu kelancaran, keamanan, ketertiban dan keselamatan lalu lintas (kamseltibcarlantas), Polres Bogor mengerahkan Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) pada pengamanan Libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026.
Hal ini tentu mendapat apresiasi langsung dari Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi saat mengunjungi Pos Polisi Gadog, Jawa Barat, Minggu (4/1).
Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menyampaikan bahwa secara umum pelaksanaan Operasi Nataru berjalan aman dan lancar. Arus mudik maupun perayaan Natal dan Tahun Baru dapat dikendalikan dengan baik.
Sementara itu, hingga hari terakhir operasi, arus balik juga terpantau terkendali dan tidak mengalami lonjakan signifikan.
"Kami memberi apresiasi ya kepada Polda Jabar, khususnya Polres Bogor yang menggandeng Supaltas yang membantu di simpul-simpul jalan, di jalan-jalan alternatif untuk membantu polisi melancarkan arus lalu lintas," kata Kakorlantas.
"Jadi ini bagus, stakeholder semuanya turun dan bahkan masyarakat ikut bertanggung jawab. Tadi saya tanya, beliau senang dilibatkan oleh Polri untuk bisa mengatur lalu lintas," tambahnya.
Kakorlantas menyebut bahwa keterlibatan Supeltas kali ini menjadi yang pertama dalam membantu kelancaran pengamanan Libur Nataru serta mewujudkan Kamseltibcarlantas.
"Karena ini yang pertama, saya dengan Pak Menteri atas perintah Pak Kapolri untuk hadir di sini menyampaikan apresiasi dan kita beri semangat lagi untuk masyarakat ikut membantu menciptakan lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar," tutur dia.
Polri menuai apresiasi setelah melibatkan supeltas dalam pengamanan libur natal dan tahun baru.
