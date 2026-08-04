Polri Wujudkan Pelayanan Polantas yang Makin Dekat, Responsif, dan Humanis

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Wibowo menegaskan program Polantas Karib bukan sekadar slogan, tetapi harus menjadi semangat bagi seluruh jajaran dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Hal ini disampaikan Irjen Pol Wibowo saat memberikan arahan dalam Analisis dan Evaluasi (Anev) Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) bersama Polda jajaran se-Indonesia melalui vicon pada Selasa (11/8).

Irjen Wibowo mengatakan Polantas Karib merupakan konsep yang mengemas berbagai kegiatan yang selama ini telah dilaksanakan jajaran lalu lintas untuk semakin mendekatkan Polantas dengan masyarakat.

Dia berharap kedekatan tersebut dapat membangun hubungan yang kuat antara Polantas dan masyarakat. Dengan demikian, berbagai persoalan dan tantangan lalu lintas dapat dihadapi serta diselesaikan secara bersama-sama.

“Saya menginginkan Lantas (Lalu Lintas) kita betul-betul bisa didekati masyarakat, bisa sangat memiliki hubungan yang mendalam dengan masyarakat, bisa menuntaskan semua pekerjaan atau tantangan tugas yang kita hadapi secara bersama-sama,” ujar Kakorlantas.

Selain memperkuat kedekatan dengan masyarakat, Wibowo juga meminta jajaran terus meningkatkan pelaksanaan tugas agar lebih prediktif dan transparan, sehingga setiap langkah yang dilakukan dapat memberikan dampak nyata terhadap keselamatan dan ketertiban lalu lintas.

“Operasional harus prediktif dan transparan. Penegakan hukum harus menghasilkan keselamatan. Kemudian, keamanan keselamatan harus menghasilkan sebuah perubahan perilaku yang paling mendasar,” jelasnya.

Wibowo mengajak seluruh jajaran untuk terus mengoptimalkan berbagai program dan kegiatan yang telah berjalan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mewujudkan pelayanan Polantas yang semakin dekat, responsif, dan humanis.