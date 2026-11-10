Polsek Cakung dan Garda Mawar Bagikan 1.000 Paket Sembako untuk Warga Kurang Mampu

jpnn.com, JAKARTA - Polsek Cakung membagikan 1.000 paket sembako kepada masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian Polri terhadap warga yang membutuhkan.

"Kegiatan pembagian 1.000 paket sembako ini sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap warganya dalam rangka 'Polri Peduli' untuk membantu warga Cakung," kata Kapolsek Cakung Kompol Andre Try Putra dalam keterangannya, Senin (9/11).

Dalam kegiatan tersebut, Polri membagikan 5 ton beras, 1.000 kg gula pasir, 1.000 liter minyak goreng, hingga 5.000 kardus mi instan. Adapun sasaran penerima bantuan adalah masyarakat kurang mampu dan kaum rentan.

Andre berharap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat bagi para penerima. Ia menyebut bantuan itu sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat.

"Kami berkomitmen untuk bisa rutin mengadakan acara serupa 'Bagi Sembako' untuk Warga Cakung dalam rangka membantu meringankan beban warga sebagai bentuk Kepedulian Polri kepada warga kurang mampu, kaum rentan dan disabilitas," pungkasnya. (tan/jpnn)