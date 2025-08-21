Polsek Lawang Kidul Meringkus Pencuri di RM Minang Maimbau
jpnn.com - LAWANG KIDUL - Polsek Lawang Kidul menangkap GR (33), warga Desa Tanjung Kecamatan Lawang Kidul, Muara Enim, Sumatera Selatan.
GR ditangkap karena mencuri di sebuah rumah makan.
Kapolsek Lawang Kidul IPTU Andaru Galuh Indratno menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Jumat malam (25/7/2025) sekitar pukul 22.30 WIB di rumah makan Minang Maimbau yang berada di Pasar Lama, Kelurahan Pasar Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul.
“Pelaku masuk ke warung dengan cara merusak pintu dan mengambil sejumlah barang berharga, yakni tujuh tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram, dua unit kipas angin, serta memecahkan kotak amal,” kata Andaru, Kamis (21/8).
Korban, Desi Rahmita (38), mengalami kerugian sekitar Rp 3 juta. Korban melaporkan peristiwa tersebut ke Unit Reskrim Polsek Lawang Kidul.
Seusai mendapatkan laporan, tim yang dipimpin Kanit Reskrim IPDA Noky Juliawan langsung menyelidiki.
Berdasarkan informasi masyarakat, pelaku berada di sekitar SD Bukit Asam, Kecamatan Lawang Kidul.
“Pelaku saat itu sedang beristirahat di pinggir jalan. Tim langsung melakukan penangkapan tanpa perlawanan. Selanjutnya tersangka dibawa ke Mapolsek Lawang Kidul untuk pemeriksaan lebih lanjut,” tutur Andaru.
Polsek Lawang Kidul mengamankan sejumlah barang bukti berupa dua buah kotak amal dan satu bilah parang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- FH Hendak Transaksi Narkoba, Sabu-sabu Disimpan di Celana Dalam, Eh Keciduk Juga
- Jebir Nekat Mencuri Hp Kasir Minimarket, Aksinya Terekam CCTV
- Maling Masuk Rumah Tetangga di Bandung, Tusuk Korban 13 Kali
- Polisi Kantongi Identitas Pencuri Rp 200 Juta di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
- Sudah Tua Tidak Tahu Diri, Sikat Rp 78 Juta di Warung Sembako
- Pembobol ATM Lintas Provinsi Ini Tertangkap, Pelaku Ternyata