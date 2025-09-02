Polsek Mampang Ciduk Pemuda yang Bakar Halte Transjakarta di Senayan

jpnn.com, JAKARTA - Aparat kepolisian menangkap warga Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, berinisial HRS (25) yang membakar halte Transjakarta di kawasan Senayan saat demonstrasi pada Jumat (29/8) lalu.

"Ditangkap tadi malam," kata Kapolsek Mampang Prapatan Kompol Wahid Key saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan HRS merupakan warga biasa dan dikenal warga sekitar tergabung dalam karang taruna.

Baca Juga: PBB Desak Lakukan Investigasi terkait Kekerasan Aparat terhadap Demonstran

Pihak kepolisian mendapatkan informasi terkait pelaku pembakaran itu berdasarkan informasi dari masyarakat dan jejak digital di media sosial.

Saat ini, kasus tersebut sudah diserahkan kepada Polda Metro Jaya untuk didalami lebih lanjut. Namun, diduga masih ada pelaku lain yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

"Polsek Mampang mendampingi anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya melakukan penangkapan pelaku," ujar Wahid.

Baca Juga: Panja RUU PPRT DPR RI Tetap Bekerja di Tengah Suasana Demonstrasi

Sebelumnya, sebuah video viral di media sosial X yang memperlihatkan seorang pria mengenakan jaket hitam dan helm berwarna putih melemparkan barang yang diduga bom molotov ke sebuah halte Transjakarta non BRT.

Setelah halte terbakar, pria itu dibonceng oleh pria lain yang membawa motor dengan pelat nomor B 3940 VAO.