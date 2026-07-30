Polsek Pamulang Tangkap Komplotan Pencurian Modus Ganjal ATM di Tangsel

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Komplotan pencurian dengan modus ganjal kartu ATM ditangkap petugas Polsek Pamulang, Kamis.

Pelaku tiga orang ditangkap ketika beraksi di gerai ATM Rumah Sakit Buah Hati, Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel).

"Saat ini kami mengamankan tiga pelaku spesialis pencurian dengan modus pengganjalan kartu ATM. Penangkapan ini dilakukan di gerai ATM Rumah Sakit Buah Hati, Pamulang, Tangerang Selatan, pada Kamis pagi," kata Kapolsek Pamulang AKP Galuh Febri Saputra, Kamis.

Dia mengatakan ketiga pelaku yang ditangkap masing-masing berinisial AN, RA, dan MH.

Galuh menjelaskan pengungkapan kasus berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan aksi kejahatan di gerai ATM tersebut yang terjadi sekitar pukul 06.00 hingga 10.00 WIB.

Berdasarkan laporan itu, polisi mempelajari modus operandi para pelaku. Masing-masing memiliki peran, yakni mengganjal mesin ATM, menawarkan bantuan kepada calon korban yang hendak bertransaksi, serta memantau situasi di sekitar lokasi.

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Setelah melakukan pengintaian, petugas menyergap ketiga pelaku saat seorang warga hendak melakukan penarikan tunai di gerai ATM tersebut.

Saat penangkapan, para pelaku sempat melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri sehingga petugas mengambil tindakan tegas dan terukur.