Polsek Pedamaran Timur Ringkus Pelaku Curas

jpnn.com, OGAN KOMERING ILIR - Kepolisian Sektor (Polsek) Pedamaran Timur menangkap pelaku pencurian dengan kekerasan (curas) yang terjadi di Dusun Sepucuk, Desa Pulau Geronggang, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten OKI, Minggu (5/10/2025) sekitar pukul 14.00 WIB.

Pelaku berinisial J (25) warga Desa Tanjung Agung, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan.

Kapolres OKI AKBP Eko Rubiyanto menjelaskan bahwa pelaku mendatangi korban berinisial K(31) ibu rumah tangga yang tengah menunggu buah kelapa sawit selesai dipanen.

“Pelaku datang menghampiri korban dan langsung mengambil kunci motor yang tergantung di kendaraan korban. Saat korban menegurnya, pelaku tak menghiraukan dan justru membawa kabur motor korban ke arah Kayuagung,” jelas Eko, Selasa (7/10/2025).

Melihat kejadian tersebut, warga sekitar berusaha mengejar dan menghadang pelaku. Namun, pelaku justru melawan dengan menodongkan senjata api rakitan jenis pistol dan melepaskan tiga kali tembakan ke arah warga. Beruntung, senjata tersebut gagal meledak sehingga tidak ada korban jiwa.

“Pelaku sempat melarikan diri ke arah rawa dan hutan gelam milik PT PSM. Sepeda motor korban diamankan oleh warga bersama anggota Polsek,” ungkap Eko.

Pengejaran dilakukan hingga keesokan harinya. Sekitar pukul 06.30 WIB, Senin (6/10/2025), petugas menangkap pelaku di kawasan jalan kebun PT PSM tanpa perlawanan.

"Dari tangan pelaku, anggota mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih, 1 pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver, 3 butir amunisi tajam kaliber 5,56 mm, 1 butir proyektil peluru 5,56 mm, serta 2 buah mata kunci letter T," terang Eko.