Polsek Plaju Menggerebek 2 Lokasi Sarang Narkoba, 3 Pria Positif

jpnn.com - Tiga pria diamankan polisi setelah penggerebekan di dua lokasi yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkoba di kawasan Plaju Palembang, Sabtu (24/10/2026) malam.

Berdasarkan hasil tes urine, ketiganya dinyatakan positif menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.

Penggerebekan dilakukan personel gabungan Polsek Plaju bersama Polrestabes Palembang yang dimulai pukul 22.00 WIB. Petugas menyasar kawasan Jalan DI Panjaitan, Lorong Masjid Jamik, Kecamatan Plaju, termasuk permukiman warga di kawasan Jalan Talang Karet.

Di lokasi pertama, polisi mengamankan tiga pria berinisial WN (24), WA (48) dan AM (33). Mereka diduga sedang mengonsumsi sabu-sabu saat petugas melakukan penggerebekan.

Hasil tes urine terhadap ketiganya menunjukkan positif metamfetamina, zat yang terkandung dalam narkotika jenis sabu-sabu. Polisi selanjutnya melakukan penggerebekan di lokasi lain, yakni kawasan bekas Perumahan PT Hoktong.

Dari rangka operasi tersebut, petugas menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan narkoba. Barang bukti itu meliputi empat alat hisap sabu-sabu atau bong, 41 korek api, tujuh klip plastik bekas pakai narkotika, enam pirek kaca, beberapa unit telepon selular, serta dua sepeda motor, masing-masing Yamaha Mio S dan Yamaha Vega R.

Kapolsek Plaju AKP Sutioso membenarkan penggerebekan tersebut.

Menurut Sutioso, operasi itu dilakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan maraknya aktivitas peredaran narkotika di wilayah hukum Polsek Plaju.