Polsek Tamansari Tangkap Eksekutor Komplotan Jambret Kalung Emas di Jakbar

jpnn.com, JAKARTA - Polsek Tamansari menangkap eksekutor utama dalam komplotan spesialis jambret kalung emas yang kerap beraksi di kawasan Jakarta Barat.

Tersangka berinisial D selama ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) polisi.

Dia diamankan di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, pada Kamis (4/6) sore.

Baca Juga: Polisi Tembak Jambret HP Turis Jerman di Kota Lama Surabaya

?"DPO atas nama D telah kami amankan. Yang bersangkutan memiliki peran vital sebagai penarik ataupun eksekutor yang langsung mengambil kalung emas dari leher korban. Kami amankan di wilayah Penjaringan," kata ?Kapolsek Metro Tamansari Kompol Bobby M. Zulfikar, Jumat.

Menurut dia, saat dilakukan penangkapan di sebuah pangkalan di pinggir jalan kawasan Penjaringan, tersangka sempat berupaya melarikan diri dari sergapan petugas. Namun, berkat kesigapan anggota di lapangan, tersangka berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti.

?Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, motif tersangka nekat melakukan aksi kejahatan jalanan tersebut didasari oleh faktor himpitan ekonomi, serta kecanduan narkotika.

Baca Juga: Komplotan Spesialis Jambret Kalung Emas di Tamansari Ditangkap Polisi

Kendati demikian, pihak kepolisian masih akan melakukan pemeriksaan medis lebih lanjut untuk memastikan penyalahgunaan narkoba oleh tersangka.

?"Motifnya memang karena ekonomi, dan juga seperti yang telah sebelumnya kami sampaikan, untuk narkoba juga. Sementara ini (terkait positif narkoba) masih belum kami cek karena baru kemarin kami amankan. Nanti perkembangan lanjut akan kami sampaikan," ujar Bobby.