Poltekkes Bandung Tegaskan Wanita di Video Syur Bukan Mahasiswinya
jpnn.com - Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) Bandung buka suara soal beredarnya video syur wanita yang mengenakan seragam Poltekkes.
Video asusila berdurasi 13 menit itu dengan jelas menampilkan wajah wanita dengan seragam berlogo Poltekkes Bandung.
Pihak Poltekkes Bandung pun melakukan penelusuran, pasca beredarnya video syur tersebut.
Pihaknya membantah bahwa sosok wanita dalam rekaman video tersebut adalah mahasiswinya.
Berdasarkan hasil penelusuran dan verifikasi mendalam yang telah dilakukan oleh pihak Poltekkes Kemenkes Bandung, individu yang terdapat dalam video tersebut bukan merupakan mahasiswi Poltekkes Kemenkes Bandung.
"Hal ini juga dibuktikan secara tegas melalui ketidaksesuaian atribut pakaian yang dikenakan," tulis isi pernyataan resmi yang dikutip JPNN di akun Instagram official @polkesbandung, Jumat (9/10/2026).
Hasil penelusuran menunjukkan desain seragam, bentuk dan tata letak logo, berbeda dengan yang dimiliki Poltekkes Kemenkes Bandung
"Desain, seragam, bentuk dan tata letak logo, serta identitas visual lainnya yang terlihat dalam video tersebut sama sekali tidak merepresentasikan seragam dan atribut resmi mahasiswa/i Poltekkes Kemenkes Bandung," lanjut isi keterangan.
Poltekkes Bandung buka suara soal video syur 13 menit yang viral. Pihak kampus menegaskan sosok wanita dalam video bukan mahasiswinya.
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