Poltekpel Banten Hadirkan Fasilitas Simulator Terbaik, Bisa Disewa

jpnn.com, BANTEN - Politeknik Pelayaran Banten (Poltekpel Banten) menghadirkan fasilitas simulasi berstandar internasional yang kini tidak hanya diperuntukkan bagi taruna dan pelaut perorangan, tetapi juga dapat disewa secara resmi oleh perusahaan pelayaran, crewing agency, dan lembaga maritim lainnya.

“Kami membuka kesempatan bagi seluruh perusahaan pelayaran untuk memanfaatkan fasilitas simulator kami dalam meningkatkan kompetensi awak kapal. Fasilitas ini dirancang agar pelaut dapat merasakan pengalaman nyata tanpa risiko, sekaligus memenuhi standar pelatihan internasional," ujar Direktur Poltekpel Banten, Capt. Dedtri Anwar.

Poltekpel Banten mengundang pelaut, perusahaan pelayaran, serta crewing/manning agency untuk bekerja sama dalam program pelatihan dan penyewaan fasilitas terbaik.

Dia menamabahkan melalui fasilitas unggulan dan layanan profesional, Poltekpel Banten menawarkan pengalaman pelatihan yang realistis, efisien, dan terukur untuk meningkatkan kompetensi awak kapal sesuai kebutuhan industri.

Keunggulan Fasilitas Simulator Poltekpel Banten untuk Perusahaan dan Pelaut seperti, pertama Simulator Lengkap Berstandar STCW yang mendukung semua jenis operasi kapal.

“Dapat Disewa untuk Pelatihan Internal Perusahaan. Poltekpel Banten menyediakan paket penyewaan simulator untuk Refreshing crew sebelum naik kapal, Pre-joining training, Assessment kompetensi AB – Officer – Engineer, Evaluasi kinerja awak kapal, Training untuk kapal baru atau rute baru. Perusahaan dapat memilih jadwal fleksibel, skenario yang disesuaikan, bahkan instruktur bersertifikat internasional untuk mendampingi sesi pelatihan,” kata Capt. Dedtri.

Adapun kelebihan Poltekpel Banten adalah Instruktur Profesional yang Berpengalaman di Industri. Setiap sesi diklat dan penyewaan simulator didampingi oleh Master Mariner, Chief Engineer, Instruktur bersertifikasi nasional & internasional, Praktisi industri yang memahami standar perusahaan pelayaran global.

Instruktur dapat menyusun custom scenario sesuai permintaan perusahaan, termasuk Oil/Chemical tanker emergency, Engine failure at sea, Collision & grounding scenario, Cargo transfer incident, Berthing & unberthing.