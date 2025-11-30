menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Industri » POLTERA Siap Jadi Pusat Inovasi KEK Tembakau Madura

POLTERA Siap Jadi Pusat Inovasi KEK Tembakau Madura

POLTERA Siap Jadi Pusat Inovasi KEK Tembakau Madura
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
POLTERA tegaskan siap menjadi pusat inovasi dalam penyusunan Naskah Akademik KEK Tembakau Madura. Foto: Komura

jpnn.com, MADURA - Komunitas Muda Madura (KAMURA) menggelar Seminar Nasional dan Focus Group Discussion (FGD) di Politeknik Negeri Madura (POLTERA), Sampang, sebagai bagian dari penyusunan Naskah Akademik Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura.

Forum ini menjadi langkah awal merumuskan dasar akademik dan arah kebijakan pengembangan kawasan tembakau berbasis teknologi dan hilirisasi industri.

FGD ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Bupati Sampang H. Slamet Junaidi, anggota DPR RI Eric Hermawan, Direktur POLTERA Laily Ulfiyah, Direktur Politeknik Pertanian Negeri Samarinda Hamka, hingga perwakilan dinas, HIPMI, ulama, petani, dan mahasiswa.

Baca Juga:

Kehadiran beragam pihak ini diperlukan agar naskah akademik yang disusun mencerminkan kebutuhan riil daerah dan potensi ekonomi tembakau.

Direktur POLTERA, Laily Ulfiyah, menegaskan bahwa penyusunan naskah akademik harus berangkat dari persoalan nyata di lapangan.

“Semua inovasi ini lahir dari masalah nyata dan ditransformasi menjadi solusi yang berdampak,” ujarnya.

Baca Juga:

Dia menyatakan bahwa POLTERA siap memperkuat fondasi akademik KEK melalui riset dan inovasi teknologi.

“KEK membutuhkan ekosistem berbasis teknologi agar mampu mengolah potensi lokal menjadi nilai tambah,” kata Laily.

POLTERA tegaskan siap menjadi pusat inovasi dalam penyusunan Naskah Akademik KEK Tembakau Madura.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI