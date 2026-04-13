Poltracking: 74,9 Persen Masyarakat Puas Kinerja Presiden Prabowo

jpnn.com - JAKARTA - Hasil survei Poltracking Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto. Pada survei Poltracking Indonesia, tercatat bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo mencapai angka 74,9 persen.

“Sebanyak 74,9 persen publik mengatakan puas terhadap kinerja Prabowo Subianto sebagai presiden,” kata Peneliti Utama Poltracking Indonesia Masduri Amrawi dalam paparannya bertajuk Evaluasi Kinerja Pemerintah & Program Prioritas Prabowo-Gibran di akun YouTube Poltracking TV, Senin (13/4).

Tingginya tingkat kepuasan terhadap Prabowo tersebut tersebar di beberapa wilayah di Tanah Air, seperti di Jawa Barat mencapai 89,2 persen, diikuti Kalimantan 87,2 persen, Maluku-Papua 83,8 persen dan Sumatera 74,2 persen.

Lalu, dari segi pekerjaan, Prabowo juga mendapatkan tingkat kepuasan tinggi. Mulai dari ibu rumah tangga 75,6 persen, buruh 76,0 persen serta pengusaha 65,6 persen.

“Ibu rumah tangga, buruh, serta pengusaha cenderung puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka,” tambahnya.

Tak berhenti sampai di situ, tingkat kepuasan terhadap Prabowo juga tinggi dari berbagai kelompok usia.

Mulai dari gen Z 72,9 persen, millenial 74,4 persen, generasi X 72,8 persen baby boomers 76,2 persen dan silent gen 83,5 persen.

“Berdasarkan kelompok usia, di antara semua kelompok usia (gen Z, millenial, gen X, baby boomers dan silent gen) cenderung puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka,” ungkapnya.