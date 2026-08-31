Poltracking: Modal Kepercayaan Publik Buka Ruang Approval Rating Prabowo Naik

jpnn.com - JAKARTA - Lembaga survei Poltracking Indonesia menyatakan bahwa kepercayaan publik yang masih tinggi membuka ruang approval rating pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk naik pada periode tahun pemerintahan selanjutnya. Dari survei Poltracking Indonesia periode 14-20 Agustus 2026 tercatat tingkat kepercayaan publik berada di angka 63,2 persen.

“Tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka 63,2 persen. Hal ini menjadi modal untuk pemerintahan Prabowo-Gibran ke depannya,” kata Peneliti Senior Poltracking Indonesia Masduri Amrawi dalam rilis survei berjudul :Membaca Tren Kepuasan Publik Terhadap Pemerintahan Prabowo Gibran” yang disiarkan dari akun Poltracking TV di YouTube, Senin (31/8).

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo selaras dengan kondisi ekonomi keuangan rumah tangga saat ini. Dari survei Poltracking, tercatat ada 57,1 persen publik mengatakan kondisi ekonomi baik.

Tak berhenti sampai di situ, kepercayaan publik juga tinggi terhadap program populer pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). “Popularitas program Makan Bergizi Gratis (MBG), yakni 93,9 (persen),” ungkap Masduri.

Sejalan dengan itu, masyarakat juga mengetahui program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

“Sebanyak 76,9 persen publik sudah tahu program tersebut,” ujar Masduri.

Dia menyatakan bahwa angka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah saat ini menjadi titik awal untuk perbaikan approval rating. Mengingat dari hasil survei yang sama, angka approval rating pemerintahan Prabowo-Gibran adalah 55,1 persen.

Angka tersebut menunjukkan tren penurunan dari hasil survei sebelumnya yang dilakukan oleh Poltracking.