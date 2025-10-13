Polwan Asal Sumut Ini Bikin Bangga Polri Setelah Sabet Emas di Piala Dunia Kickboxing

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu polwan muda dari Polda Sumatera Utara, Bripda Aprilia Eka Putri Lumbantungkup telah menorehkan prestasi gemilang di tingkat internasional.

Prajurit Bhayangkara itu mampu meraih medali emas pada Uzbekistan Kickboxing World Cup 2025.

Kejuaraan bergengsi yang berlangsung pada 7-12 Oktober 2025 di Tashkent, Uzbekistan itu mempertemukan atlet-atlet terbaik dunia dari negara-negara dengan tradisi dan pembinaan kickboxing yang sangat kuat.

Di tengah persaingan yang ketat, Aprilia tampil perkasa dan berhasil keluar sebagai juara dunia pada kategori K-1 52 KG Female.

Kakorsabhara Baharkam Polri Irjen Mulia Hasudungan Ritonga menyampaikan apresiasi dan kebanggaan yang mendalam.

"Atas nama pimpinan dan seluruh jajaran, kami mengucapkan selamat sebesar-besarnya kepada Aprilia. Prestasi ini adalah bukti nyata bahwa semangat juang dan daya saing personel Polri di bidang olahraga tidak kalah tangguh dibanding di medan tugas operasional," ujar dia dalam siaran persnya, Minggu (12/10).

Dia menyebut Aprilia tidak hanya bertanding, tetapi menang dan mengharumkan nama Indonesia.

Jenderal polisi bintang dua itu menyebut Korps Bhayangkara melalui Komite Olahraga Polri (KOR) terus berkomitmen dalam membina bakat-bakat unggulan.