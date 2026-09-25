PolyPhil, Inovasi Perawatan DNA Salmon Generasi Baru Kini Hadir di Youthology Clinic

jpnn.com, JAKARTA - Klinik Youthology Jakarta memperkenalkan PolyPhil, perawatan estetika berbasis DNA ikan Trout yang ditujukan untuk membantu perawatan kulit wajah dan mengatasi tanda-tanda penuaan.

Perawatan tersebut diperkenalkan di tengah meningkatnya minat masyarakat urban terhadap layanan klinik estetika dan perawatan antipenuaan di Jakarta. PolyPhil disebut sebagai generasi terbaru dari perawatan berbasis DNA ikan.

PolyPhil menggunakan materi genetik yang diekstrak dari DNA ikan Trout. Perawatan ini diklaim memiliki tingkat biokompatibilitas tinggi dengan tubuh manusia serta dapat mendukung proses regenerasi sel kulit dan produksi kolagen.

Menurut pihak Youthology Clinic, penggunaan DNA ikan Trout menjadi pengembangan dari perawatan DNA Salmon yang sebelumnya telah dikenal dalam dunia estetika. Perawatan tersebut juga dirancang dengan waktu pemulihan atau downtime yang relatif singkat.

Direktur Utama Youthology Clinic dr. Edo Raharja mengatakan pihaknya berkomitmen menghadirkan teknologi estetika terbaru bagi pasien. Menurut dia, PolyPhil dikembangkan sebagai bagian dari perawatan antipenuaan tingkat lanjut.

“Sebagai salah satu klinik kecantikan terpercaya di Jakarta, kami terus berkomitmen membawa teknologi estetika terkini bagi pasien kami. PolyPhil bukan sekadar tren skin booster, melainkan solusi perawatan anti-aging tingkat lanjut,” ujar Edo di Youthology Clinic, Jalan Taman Gandaria No. 10 Blok A, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (25/9).

Edo mengatakan ekstrak DNA ikan Trout dalam PolyPhil ditujukan untuk membantu menghidrasi kulit dari dalam sekaligus memberikan tampilan kulit yang lebih bercahaya.

Sebelum menjalani perawatan, pasien akan melalui analisis kondisi kulit untuk menentukan penanganan dan dosis yang sesuai.