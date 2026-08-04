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Polytron Bawa G3+ Special Collaboration ke GIIAS 2026, Desain Sporty dan Berkelas

Polytron Bawa G3+ Special Collaboration ke GIIAS 2026, Desain Sporty dan Berkelas
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Polytron memboyong mobil listrik G3+ Special Collaboration di ajang Gaikindo Indonesia Internasional Auti Show (GIIAS) 2026. Foto: Polytron

jpnn.com, JAKARTA - Polytron memboyong mobil listrik G3+ Special Collaboration di ajang Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2026.

Mobil tersebut hadir dengan sentuhan warna two-tone eksklusif yang dirancang untuk memenuhi aspirasi konsumen modern.

Kehadiran edisi spesial itu untuk menjawab kebutuhan pasar akan kendaraan listrik berdesain dinamis dengan reputasi merek yang terpercaya.

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Product Specialist EV 4W Polytron, Philip Samuel Tandio mengatakan Polytron G3+ Special Collaboration menghadirkan berbagai peningkatan signifikan dari sisi estetika dan performa melalui kolaborasi strategis dengan para mitra terkemuka.

“Tampilan bodi memberikan kesan lebih gahar dan elegan. Polytron mendengarkan masukan pasar dengan menyematkan logo baru “P” pada bagian taillamp yang didukung oleh TRIPLE 9 carbon works,” ungkap Philip.

Dari sisi eksterior dan desain, tampilan bodi mengusung konsep two-tone yang memberikan kesan lebih gahar dan elegan.

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Polytron mendengarkan masukan pasar dengan menyematkan logo baru “P” pada bagian taillamp yang didukung oleh TRIPLE 9 carbon works.

Pada bagian samping, edisi ini menggunakan velg premium dari HSR Wheels di keempat sisi roda untuk menonjolkan aksen kemewahan kelas atas.

Polytron memboyong mobil listrik G3+ Special Collaboration di ajang Gaikindo Indonesia Internasional Auti Show (GIIAS) 2026.

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