Polytron Fest 51 Makin Ramai, Pengunjung Antusias Menanti Pamungkas dan Feel Koplo

jpnn.com, JAKARTA - Polytron Fest 51 yang digelar di Parkir Selatan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, mulai ramai didatangi pengunjung pada Sabtu (19/9) malam.

Sejumlah pengunjung terlihat memenuhi area depan panggung utama. Mereka duduk dan berdiri sambil menunggu rangkaian acara malam puncak Polytron Fest 51.

Suasana di sekitar panggung juga terlihat semakin ramai. Pengunjung dari berbagai usia tampak menikmati suasana festival sambil menunggu hiburan yang telah disiapkan penyelenggara.

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Sebelum konser musik dimulai, pengunjung lebih dahulu disuguhkan dengan sesi lelang yang berlangsung di depan panggung.

Sesi tersebut menjadi salah satu rangkaian acara yang digelar sebelum penampilan musik pada malam ini. Pengunjung pun terlihat mengikuti jalannya lelang dari area depan panggung.

Setelah lelang, rangkaian acara dilanjutkan dengan penampilan musik. Pamungkas dan Feel Koplo dijadwalkan tampil menghibur para pengunjung yang sudah memadati area depan panggung.

Kehadiran kedua musisi tersebut menjadi bagian dari rangkaian hiburan Polytron Fest 51 yang digelar selama dua hari, yakni 19-20 September 2026.

Polytron Fest 51 merupakan bagian dari perayaan ulang tahun ke-51 Polytron. Festival tersebut menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari aktivitas olahraga, kompetisi, hiburan, hingga pertunjukan musik. (Kontributor: Intan Ramadani)