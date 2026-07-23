Polytron Gebrak Pasar Audio Desktop Lewat Audivo PHS 5B

jpnn.com, JAKARTA - Polytron resmi meluncurkan Polytron Audivo PHS 5B - sebuah desktop speaker aktif ringkas berstandar Hi-Fi berkekuatan 100 W RMS di Jakarta pada Rabu (23/7).

Perangkat tersebut dilengkapi Powerful DSP, konfigurasi 2-Way Speaker System (1" Silk Dome Tweeter & 4" Woofer), Desktop Mode khusus jarak dekat, serta dukungan konektivitas lengkap mulai dari Bluetooth, Optical, AUX, USB, hingga port Subwoofer Out.

Perangkat itu dirancang khusus untuk mendorong batas produktivitas dan hiburan di atas meja kerja konsumen.

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"Produk itu bukan sekadar speaker desktop, tetapi perangkat audio yang mendukung produktivitas kreator digital dengan kualitas suara yang detail, seimbang, dan nyaman didengar untuk berbagai aktivitas—mulai dari editing konten, menikmati hiburan, hingga bekerja dari rumah," ungkap Bambang Athung, Head of Group Product Audio Video Polytron.

Polytron Audivo PHS 5B dilengkapi fitur Desktop Moden yang memiliki karakter suara secara otomatis dioptimalkan untuk pendengaran jarak dekat (near-field listening).

Hasilnya, saat konsumen memutar ulang dialog podcast atau memoles lapisan soundtrack video, setiap detail instrumen dan kejernihan vokal terdengar sangat seimbang, bersih, dan natural tanpa perlu repot melakukan pengaturan equalizer manual yang membuang waktu.

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Sementara itu, mid Bass dan Bass Reflect pada PHS 5B menghasilkan dentuman bass yang penuh dan bertenaga namun tetap menjaga karakter vokal agar tidak tenggelam.

Ketika jam kerja usai dan konsumen beralih menikmati binge-watching serial favorit atau bermain game kasual, suara ledakan, efek film, hingga alunan musik latar terasa begitu hidup dan menggelegar di dalam ruangan.