Polytron Hadirkan AC yang Bisa Dikontrol dengan Suara Tanpa Koneksi Internet, Hidup Jadi Makin Simpel

jpnn.com, JAKARTA - Polytron menggelar perayaan memasuki 51 tahun perjalanannya melalui Polytron Fest 51st Anniversary, yang digelar di Parkir Selatan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada 19–20 September 2026.

Mengusung tema apresiasi dan resiliensi, festival ini menjadi momen peluncuran kampanye "Bangga Terus Melangkah", hasil kolaborasi eksklusif bersama MALIQ & D'Essentials, serta perkenalan inovasi produk pendingin udara terbaru.

General Manager Corporate Communications Polytron Diantika mengatakan festival ini merupakan bentuk nyata komitmen Polytron untuk semakin dekat dengan masyarakat yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan panjang perusahaan sejak berdiri di Kudus pada 1975.

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“Polytron adalah perusahaan elektronik nasional yang selama lebih dari 50 tahun tidak hanya bertahan, tetapi terus bertumbuh. Ini menunjukkan kepercayaan masyarakat Indonesia bahwa kami paling memahami kebutuhan mereka. Perayaan ini bukan hanya milik Polytron, tapi milik kita semua,” ujar Diantika.

“Melalui festival, kampanye, dan program sosial, kami ingin memastikan kisah kebersamaan ini benar-benar hidup dalam bentuk nyata. Semoga semangat ini terus tumbuh, membawa optimisme, dan membuka jalan bagi masa depan yang lebih cerah,” imbuhnya.

Sebagai perusahaan teknologi nasional, Polytron kini memiliki lini produk yang paling lengkap untuk mendukung keseharian masyarakat Indonesia, salah satunya yakni AC Polytron Neuva Pro.

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Polytron dengan bangga meluncurkan lini pendingin udara terbarunya, yakni AC Polytron Neuva Pro dengan fitur Voice Sense.

“Peluncuran ini mempertegas komitmen Polytron sebagai pelopor AC pertama di Indonesia dengan fitur deteksi suara tanpa koneksi internet,” kata Diantika.