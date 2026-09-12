Polytron Hadirkan Cinemax Smart Projector FlipX, Solusi Bioskop Pribadi Praktis
jpnn.com - JAKARTA - Polytron memperkuat portofolio produk hiburan rumah dengan meluncurkan Cinemax Smart Projector FlipX.
Perangkat proyektor ini dikembangkan secara khusus untuk merespons tren gaya hidup masyarakat urban yang aktif dan memiliki mobilitas tinggi, namun tetap mendambakan kenyamanan bersantai di kediaman pribadi tanpa kerumitan instalasi perangkat konvensional.
Product Specialist IT Polytron David Erhan mengatakan bahwa di tengah dinamika harian masyarakat perkotaan, kebutuhan akan sarana relaksasi di rumah kian meningkat.
Namun, lanjut dia, tidak setiap ruangan memiliki perangkat televisi berukuran besar, sementara proyektor tradisional kerap dinilai kurang praktis karena kerumitan pemasangan kabel dan pengaturannya.
"Menjawab tantangan tersebut, Polytron menghadirkan Cinemax Smart Projector FlipX sebagai solusi hiburan layar lebar yang menghadirkan kemudahan, serta pengalaman sinematik yang dapat diakses kapan pun dan di mana pun," kata David Erhan.
Fitur utama yang diunggulkan adalah Orbital Stand 360°, yang memberikan keleluasaan penuh bagi pengguna untuk memutar arah proyeksi perangkat hingga 360 derajat.
Pengguna dapat dengan mudah memproyeksikan konten ke dinding ruang keluarga maupun ke plafon kamar saat beristirahat, sehingga posisi menikmati tayangan dapat disesuaikan secara fleksibel dengan kenyamanan ruang.
Perangkat ini juga telah dilengkapi dengan teknologi Auto Focus & Auto Keystone Corrections (serta opsi manual elektronik) untuk mengeliminasi proses pengaturan lensa secara manual.
Polytron memperkuat portofolio produk hiburan rumah dengan meluncurkan Cinemax Smart Projector FlipX. Apa saja keunggulannya?
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