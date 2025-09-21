Polytron Superliga Junior 2025: Clash of Titans di Partai Final Sektor U-19

jpnn.com, KUDUS - Pertandingan final sektor U-19 Polytron Superliga Junior 2025 mempertemukan klub-klub ‘raksasa’ dari Indonesia dan juga Thailand.

Dalam laga pamungkas yang akan digelar di GOR Djarum, Jati, Kudus pada Minggu (21/9) tersebut, PB Djarum A akan menghadapi PB Jaya Raya di sektor U-19 putra.

Sedangkan, di sektor putri, srikandi-srikandi muda PB Djarum A bakal meladeni Banthongyord (Thailand) dalam turnamen bergengsi persembahan Bakti Olahraga Djarum Foundation dan Polytron.

Menukil babak semifinal U-19 Putra pada Sabtu (20/9), PB Djarum A melenggang ke partai puncak usai mengubur asa Banthongyord (Thailand) di babak empat besar dengan meraih kemenangan 3-1.

Kapten tim, Raditya Bayu Wardhana yang berhadapan dengan Patcharakit Apiratchataset membuka keunggulan PB Djarum A 1-0 usai memetik kemenangan straight game 21-19, 21-16. Di partai kedua, skor kembali imbang 1-1 setelah Punnatat Prempunpong tampil mengesankan dan tak bisa diredam Yudha Rendra Wijaya (21-17, 22-20).

Kekalahan yang dialami Yudha mampu dibalas tuntas oleh pemain tunggal ketiga PB Djarum A, Yarits Al Kaaf Rengganingtyas. Walau begitu, Yarits harus susah payah mengalahkan Utchan Ruaysap lewat pertarungan tiga gim dengan skor 22-20, 13-21, 21-15. Perjuangan tim asal Negeri Seribu Pagoda tersebut untuk kembali menyamakan skor sirna karena tidak bisa melanjutkan pertandingan. Ganda Alexius Ongkitama Subagio/Aquino Evano Kennedy Tangka memperoleh poin tanpa harus bertanding karena masalah cedera yang dialami pasangan Panya Phutthiphraisakul/Suriyan Thianthong.

"Saya bersyukur karena kerja keras kami terus membuahkan hasil positif hingga babak semifinal. Semoga besok kami bisa memberikan kemampuan terbaik dalam setiap perebutan poin di pertandingan final. Jaya Raya lawan yang sangat kuat dan kami sudah pernah melawan mereka pada Polytron Superliga Junior 2023 dan 2024. Tapi, kami tetap optimistis mampu meraih kemenangan dan kembali mempertahankan Piala Liem Swie King," kata Raditya.

Di semifinal lainnya, PB Jaya Raya sukses menggagalkan skenario all PB Djarum final setelah menumbangkan PB Djarum B lewat pertarungan empat partai yang berakhir dengan skor 3-1. Tunggal pertama Jaya Raya, Denis Azzarya masih terlalu tangguh bagi Calvin Kennedy Chendrawinata dan hanya butuh dua gim langsung dengan skor 21-14, 21-8.