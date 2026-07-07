Pompong Tenggelam di Pelabuhan Tanjung Buton, 3 Orang Hilang, 1 Ditemukan Tewas

jpnn.com, SIAK - Sebuah kapal pompong tenggelam di kawasan Pelabuhan Tanjung Buton, Desa Sungai Rawa, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Selasa (7/7/2026) dini hari.

Akibat kecelakaan tersebut, tiga orang dilaporkan hilang dan masih dalam pencarian tim SAR.

Kepala Kantor Basarnas Pekanbaru Budi Cahyadi mengatakan pihaknya menerima laporan kejadian sekitar pukul 00.00 WIB dari petugas Perusahaan Pelayaran Tujuh Samudra.

Baca Juga: Tim SAR Gabungan Intensifkan Pencarian Korban Tenggelam di Sungai Komering

Berdasarkan informasi awal, kapal pompong tersebut tengah melakukan kegiatan pemeriksaan draft survei di kapal MV HIMALA.

Namun, saat berada di lokasi, kapal diduga terseret arus yang cukup kuat hingga masuk ke bawah kapal tongkang yang sedang bersandar di sisi MV HIMALA.

“Akibat arus yang cukup kuat, kapal pompong terseret ke bawah kapal tongkang hingga menyebabkan kapal tenggelam,” kata Budi.

Mendapat laporan tersebut, Basarnas Pekanbaru langsung mengerahkan tim rescue yang terdiri dari 10 personel menuju lokasi kejadian.

Lokasi kecelakaan berjarak sekitar 103 kilometer dari Kantor SAR Pekanbaru.