PON Bela Diri 2025 Kudus Jadi Bukti Industri Olahraga Indonesia di Daerah Bergerak

jpnn.com, JAKARTA - Pekan Olahraga Nasional (PON) Bela Diri Kudus 2025 diikuti ribuan atlet dari seluruh provinsi di Indonesia. Kegiatan ini menjadi bukti industri olahraga tanah air bergerak hingga daerah.

Acara pembukaan yang digelar pada Sabtu (11/10/2025)itu, dipusatkan di Djarum Arena Kaliputu dan Alun-alun Simpang Tujuh Kudus. Meriahnya acara itu menunjukkan betapa besarnya potensi industri olahraga beladiri di Indonesia, dengan perputaran uang mencapai miliaran rupiah.

Seremoni pembukaan dihadiri sejumlah tokoh penting seperti Deputi II Kemenpora Bidang Pengembangan Industri Olahraga Raden Isnanta yang mewakili Menpora Erick Thohir, Ketua KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris, dan pejabat lainnya.

Puncak acara berlangsung spektakuler ketika dua pesilat internasional asal Indonesia, Yayan Ruhian dan Cecep Arif Rahman, menampilkan atraksi silat yang memukau.

Gerakan penuh tenaga, keindahan, dan filosofi mendalam mereka membuat ribuan penonton terpukau. Ketua Panitia PON Bela Diri Kudus 2025, Ryan Gozali, mengungkapkan rasa bangganya atas partisipasi besar dari seluruh provinsi di Indonesia.

Sebanyak 2.645 atlet dari 38 KONI Provinsi ikut berpartisipasi dalam sepuluh cabang bela diri murni: Karate, Tarung Derajat, Ju-Jitsu, Pencak Silat, Taekwondo, Gulat, Judo, Sambo, Wushu, dan Shorinji Kempo.

Ketua KONI Pusat Marciano Norman menegaskan bahwa penyelenggaraan PON Bela Diri memiliki misi strategis, salah satunya menjadi wadah bagi cabang bela diri non-Olimpiade yang tak lagi dipertandingkan pada PON reguler 2028.

Di sisi lain, mewakili Menpora Erick Thohir, Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga Raden Isnanta menyebut PON Beladiri ini sangat bagus, karena berfokus ke martial art yang sedang jadi hype di masyarakat.