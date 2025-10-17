PON Bela Diri Kudus 2025: Jatim Kuasai Gulat, Jakarta Unggul di Judo, Jabar Dominasi Taekwondo

jpnn.com, KUDUS - Cabang olahraga (cabor) gulat dan judo telah merampungkan rangkaian pertandingan di PON Bela Diri Kudus 2025 pada Rabu (15/10), di Djarum Arena, Kaliputu, Kudus, Jawa Tengah.

Kontingen Jawa Timur (Jatim) menempati peringkat teratas dalam perolehan medali pada cabang olahraga gulat dengan 10 medali, yang terdiri atas enam medali emas, tiga medali perak, dan satu medali perunggu.

Sementara, peringkat kedua ditempati oleh Kalimantan Timur dengan perolehan akhir medali sebanyak 15 medali (5 emas, 3 perak, 7 perunggu). Adapun, Jawa Barat melengkapi tiga besar perolehan medali teratas dengan torehan sembilan medali (3 emas, 2 perak, 4 perunggu).

Salah satu keping emas yang menjadi koleksi kontingen gulat Jatim diraih oleh Varadisa Septi Putri melalui nomor gaya bebas putri -76kg. Di partai puncak, alumnus Universitas Merdeka Malang itu mengalahkan Agata Clara Garcia Br Tarigan dari Sumatera Utara. Varadisa tampil dominan menang dengan skor 6-5.

Perjalanan Varadisa di dunia gulat bukan berasal dari garis keturunan atlet, melainkan tumbuh dari rasa penasaran yang muncul sejak masa kecilnya. "Dulu pertama kali itu diajak kakak waktu SD," tutur pegulat kelahiran 1 September 2002 itu. Meski bukan berasal dari keluarga olahragawan, dukungan dari sang kakak menjadi batu sendi semangatnya. "Orang tua enggak ada yang gulat, cuma aku sama kakak saja," ujarnya.

Ajakan sederhana itulah yang menjadi mula ketertarikannya pada gulat. Sejak itu, ia mulai rutin berlatih dan mengikuti berbagai kejuaraan lokal di Malang dan Jawa Timur. Kemampuannya terus berkembang, hingga akhirnya dipercaya memperkuat tim Jatim di berbagai turnamen dan ajang multi-cabang tingkat nasional. Performa impresifnya kemudian mengantarkan Varadisa menjadi wakil "Merah Putih" di gelanggang internasional, seperti SEA Games Kamboja 2023 dan Korea Open International Wrestling Tournament 2024. Deretan prestasi tersebut menjadi bukti nyata dari kerja keras dan kecintaannya terhadap dunia gulat. "Sepertinya memang sudah passion-nya di sini, ya," katanya.

Pada cabang olahraga judo, dominasi DKI Jakarta tak terbendung dengan torehan 15 medali, yang terdiri atas tujuh medali emas, empat medali perak, dan empat medali perunggu. Melengkapi tiga teratas peraih medali pada cabang olahraga judo adalah Jawa Barat dengan 16 medali (5 emas, 4 perak, 7 perunggu), lalu Bali dengan 11 medali (3 emas, 3 perak, 5 perunggu).

Salah satu judoka yang mencuri perhatian khalayak pada PON Bela Diri Kudus 2025 ini adalah I Gede Agastya Darma asal Bali. Ia sempat absen cukup lama lantaran cedera lutut kanan sejak September 2024, tetapi pria yang akrab disapa Agas ini tidak pernah hilang dari daftar atlet judo andalan asal Pulau Dewata tersebut. Pada PON Bela Diri di Kudus ini, Agas --yang turun di nomor +100 kg-- jadi momentum kebangkitannya dengan berhasil meraih medali emas berkat kemenangan atas judoka DKI Jakarta, Ardo Bambasta.