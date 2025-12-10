Ponpes Al Mawaddah Ciganjur Terbakar, 23 Santri Dilarikan ke Rumah Sakit
jpnn.com, JAKARTA - Pondok Pesantren (Ponpes) Al Mawaddah Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan (Jaksel), terbakar, Rabu.
Sebanyak 23 santri sesak napas akibat peristiwa itu.
"Sudah 23 orang. Sekarang, semua dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi, cuma sesak napas saja," kata Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi kepada wartawan.
Nurma mengatakan seluruh korban telah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis.
Ia menjelaskan para korban mengalami sesak napas karena ikut membantu memadamkan api.
“Soalnya mereka ikut membantu (memadamkan api) di sana. Di bawah itu gudang, banyak kayu-kayunya,” katanya.
Hingga saat ini penyebab kebakaran belum dapat dipastikan.
“Belum diketahui,” ucapnya.
