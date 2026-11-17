jpnn.com, KUTAI BARAT - Pondok Pesantren Assalam Arya Kemuning di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terus memperkuat peran pendidikan keagamaan dan dakwah sosial di tengah keberagaman masyarakat.

Pesantren yang diasuh Romo K.H. Arief Heri Setyawan tersebut mengedepankan pendekatan humanis melalui pendidikan, pembinaan keagamaan, dan kegiatan sosial.

Pengasuh Pondok Pesantren Assalam Arya Kemuning, Romo K.H. Arief Heri Setyawan, mengatakan dakwah tidak hanya dilakukan melalui penyampaian ajaran agama, tetapi juga diwujudkan dengan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Pendekatan tersebut dikenal sebagai dakwah bil hal, yakni menyampaikan nilai-nilai agama melalui tindakan dan pengabdian sosial.

"Alhamdulillah, andalan dakwah Assalam adalah dakwah bil hal, yakni senantiasa berbuat dan memberikan manfaat bagi sesama. Sebagaimana hadis Nabi, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya," ujar Arief Heri Setyawan, dalam keterangannya, Selasa (17/11).

Komitmen tersebut diwujudkan melalui sejumlah program sosial, seperti penyaluran hewan kurban hingga 25 ekor sapi kepada masyarakat binaan, termasuk warga nonmuslim, serta penyelenggaraan khitanan massal yang diikuti lebih dari 1.000 peserta.

Pesantren juga memberikan beasiswa penuh kepada para santri, termasuk memfasilitasi sebagian di antaranya untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri.

Fasilitasi Ikrar Syahadat Empat Warga Suku Benuaq

Salah satu bentuk kegiatan dakwah pesantren terlihat ketika Pondok Pesantren Assalam Arya Kemuning memfasilitasi ikrar syahadat empat warga Suku Benuaq di Kutai Barat pada Kamis malam, 12 November 2026.