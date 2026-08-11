Ponpes Syekh Burhanuddin Kuntu Terbakar, 290 Kamar Asrama Hangus

jpnn.com - KAMPAR - Kebakaran hebat melanda kompleks asrama Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu di Desa Kuntu Darussalam, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Riau, Senin (10/8) malam.

Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadhan Sebayang mengatakan sebanyak 290 unit kamar asrama santri laki-laki berukuran sekitar 2 x 2 meter terbakar dalam peristiwa tersebut.

“Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini,” kata Boby pada Selasa (11/8).

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Boby menjelaskan kebakaran terjadi sekitar pukul 20.00 WIB ketika para santri tengah melaksanakan salat Isya di masjid.

Api pertama kali diketahui setelah seorang santri melihat asap mengepul dari bagian atap kompleks asrama.

“Berdasarkan keterangan saksi, santri bernama Furqun, 14 tahun, melihat asap dari arah atap asrama setelah selesai melaksanakan salat Isya,” ujar Boby.

Setelah melihat api, Furqun mengajak santri lainnya menyelamatkan diri sekaligus meminta bantuan warga.

Pemadaman awal dilakukan secara manual menggunakan air dari sumur bor terdekat dengan gayung dan ember sambil menunggu mobil pemadam kebakaran tiba.