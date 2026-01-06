Ponsel Lipat Huawei Pura X2 Akan Segera Dirilis, Ini Bocoran Spesifikasinya

menu
Huawei dilaporkan tengah mempersiapkan ponsel lipat Pura X2 untuk segera dirilis kepada publik. (ANTARA/Huawei)

jpnn.com - Huawei dilaporkan tengah mempersiapkan ponsel lipat Pura X2 untuk segera dirilis kepada publik.

Ponsel tersebut akan dirilis setelah peluncuran Pura 90. Kabar kehadiran produk itu terungkap melalui pembocor teknologi Fixed Focus Digital.

Dia mengatakan Huawei Pura 90 diperkirakan akan meluncur pada akhir kuartal pertama atau kuartal kedua 2026.

Dengan demikian, peluncuran Pura X2 diperkirakan baru akan dilakukan paling cepat pada kuartal kedua 2026.

Sebagai perbandingan, generasi pertama Pura X diluncurkan pada Maret 2025.

Sebagai penerus Pura X, Pura X2 akan mempertahankan desain ponsel lipat dengan format layar lebar yang unik.

Saat dibuka, perangkat ini menghadirkan tampilan layar besar yang mendekati tablet.

Dari sisi performa, Pura X2 disebut akan ditenagai oleh chipset Kirin 9030, yang juga digunakan pada seri Mate 80.

