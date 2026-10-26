Ponsel Lipat iPhone Duo Bermasalah saat Diuji Ketahanan
jpnn.com - Pengulas teknologi Zack Nelson mengungkapkan ponsel lipat pertama Apple, yaitu iPhone Duo mengalami kendala saat diuji coba ketahanan ekstrem.
Hasil pengujian itu menyoroti sejumlah titik lemah pada perangkat pertama Apple itu.
Terutama pada mekanisme engsel titanium dan panel layar fleksibel bagian dalam.
Dikutip dari laporan Gizmochina pada Sabtu (24/10) waktu setempat, dalam uji ketahanan terhadap partikel kotoran, iPhone Duo dikubur di dalam pasir, debu, dan tanah.
Hasilnya, butiran kotoran masuk ke dalam engsel dari berbagai celah dan membuat ponsel tidak dapat tertutup rapat secara sempurna.
Kondisi tersebut terjadi meski Apple menyematkan sertifikasi ketahanan air dan debu berperingkat IP68 pada iPhone Duo.
Daya tarik magnet internal pada perangkat pun tidak mampu mengatasi hambatan dari butiran pasir yang tersangkut di area engsel.
Kelemahan lain terlihat pada uji tekuk arah berlawanan (bend test).
Ponsel lipat pertama Apple, yaitu iPhone Duo mengalami kendala saat diuji coba ketahanan ekstrem.
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