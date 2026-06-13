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Ponsel Lipat Oppo Find N7 Mulai Terungkap, Simak Bocorannya

Ponsel Lipat Oppo Find N7 Mulai Terungkap, Simak Bocorannya
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Ilustrasi - Ponsel lipat Oppo. Dalam foto ini Oppo Find N6. ANTARA/OPPO/am.

jpnn.com - Produsen teknologi asal China, Oppo diam-diam tengah mengembangkan ponsel lipat atau foldable dengan layar lebih besar.

Kehadiran ponsel itu terungkap pertama kali dari Digital Chat Station yang merupakan pembocor teknologi ternama di platform jejaring sosial Weibo.

Dari bocoran tersebut, ponsel lipat besutan Oppo itu diduga memiliki nama Find N5 dan akan dirilis pada 2027.

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Menurut dia, Oppo juga mulai mengetes ponsel lipat bergaya buku tersebut.

Ponsel itu diperkirakan memiliki layar yang lebih lebar dibandingkan ponsel model serupa yang dijual di pasaran.

Digital Chat Station mengungkap layar bagian dalam Oppo Find N7 berukuran 7,6 inci, sedangkan bagian luar 5,5 inci.

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Ada dua pemasok panel layar yang mungkin terlibat menghadirkan produk ini di pasaran, yaitu Samsung Display dan BOE.

Dilaporkan Gizmochina, Kamis (11/6), ponsel lipat itu bakal dibekali dengan chip terbaru dari Qualcomm dengan node proses 2nm Snapdragon 8 Elite Gen 6 yang juga saat ini masih dalam tahap pengujian.

Ponsel lipat besutan Oppo itu diduga memiliki nama Find N5 dan akan dirilis pada tahun depan.

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