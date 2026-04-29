Pool Taksi Green SM Disidak Kemenhub Buntut Tragedi Bekasi Timur
jpnn.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pool taksi Xanh SM (Green SM) di Bekasi, Jawa Barat, Selasa malam (28/4/2026).
Sidang ini berkaitan dengan tragedi kecelakaan kereta api jarak jauh (KAJJ) dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan sidak dilakukan untuk memastikan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) berjalan sesuai ketentuan.
Aan mengatakan dalam penyelenggaraan angkutan umum, terdapat sejumlah elemen keselamatan yang harus dipenuhi sesuai SMK PAU.
"Sidak ini untuk memastikan seluruh aspek tersebut dijalankan, mulai dari pemeriksaan kendaraan sebelum operasi hingga kompetensi dan kesehatan pengemudi," kata Aan dalam keterangan di Jakarta.
Dia menjelaskan sidak dilakukan di pool Green SM Bekasi karena lokasi tersebut merupakan basis operasional kendaraan yang diduga terlibat dalam insiden.
Pemeriksaan difokuskan pada kelengkapan administrasi, kelaikan kendaraan, kesiapan operasional armada, serta aspek keselamatan lainnya.
"Kami ingin memastikan sistem manajemen keselamatan di perusahaan angkutan umum telah dijalankan sesuai ketentuan. Dari hasil pemeriksaan awal, terdapat beberapa temuan yang akan kami dalami lebih lanjut," tuturnya.
- Evakuasi KRL Masih Dilakukan, KAI: Keselamatan Diutamakan
- Kemenhub Langsung Sidak Pool Taksi Green Setelah Kecelakaan Kereta di Bekasi
- Usul Gerbong Wanita Dipindah ke Tengah, Menteri PPPA Disentil Bang Reza
- Gus Falah Komisi III Desak Polisi Usut Tuntas Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur
- Ketua Umum Logis 08 Anshar Ilo Soroti InsidenTabrakan Kereta Api di Bekasi Timur
- Berduka Cita Atas Kecelakaan Kereta, Raffi Ahmad: Saya Spontan Datang Tadi Malam