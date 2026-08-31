POP Spageti Ajak Eksplorasi Rasa Baru Bareng Hearts2Hearts, Lebih Seru dan Next Level

jpnn.com, JAKARTA - POP Spageti lewat semangat ‘New Taste, New Vibe’, menghadirkan dua rasa terbaru: POP Spageti Pizza Bolognese dan POP Spageti Fried Chicken Carbonara.

Tak hanya menghadirkan inovasi rasa yang seru, dengan semangat yang sama POP Spageti juga mengumumkan partnership dengan salah satu bintang K-POP, Hearts2Hearts sebagai Brand Ambassador, untuk membawa pengalaman baru ini semakin ‘next level’ dan dekat dengan generasi muda.

POP Spageti, spageti instan dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk., menghadirkan dua varian baru terinspirasi dari kebiasaan generasi muda yang gemar mengeksplorasi berbagai pilihan makanan dan mencoba kombinasi rasa yang berbeda.

POP Spageti Pizza Bolognese memadukan rasa pizza yang meaty dan cheesy dengan topping sosis dan kriuk rasa daging sapi.

Sementara itu, POP Spageti Fried Chicken Carbonara menghadirkan saus carbonara yang creamy dan cheesy, dipadukan dengan rasa crunchy fried chicken.

Keduanya hadir sebagai pilihan non-spicy bagi mereka yang ingin menikmati POP Spageti dengan vibe rasa yang berbeda.

General Manager Marketing Noodle Division PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, Julia Atman mengatakan generasi muda saat ini selalu mencari cara baru untuk bereksplorasi, termasuk melalui makanan yang mereka nikmati sehari-hari.

"Melalui POP Spageti Pizza Bolognese dan POP Spageti Fried Chicken Carbonara, kami menghadirkan inspirasi rasa yang dekat dengan keseharian mereka dalam format spageti instan yang praktis," kata Julia Atman dalam keterangan resminya, Senin (31/8).