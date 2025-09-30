Popok Bayi Inovatif Raih Superbrand Indonesia Choice Awards 2025

jpnn.com, JAKARTA - MAKUKU, lini merek dari PT Lucky Mom Indonesia (LMI), kembali meraih penghargaan Superbrand Indonesia Choice Awards 2025 untuk kategori popok bayi.

Capaian ini menegaskan posisi MAKUKU sebagai salah satu pemain utama di industri popok bayi premium di Indonesia.

Sejak hadir pada 2021, MAKUKU memperkenalkan teknologi SAP (Super Absorbent Polymer) Thin Core pertama di Indonesia.

Teknologi ini membuat popok tetap tipis, cepat menyerap, menjaga permukaan lebih kering, tidak menggumpal, dan lembut di kulit, sehingga efektif mencegah kebocoran maupun ruam popok.

Inovasi tersebut menjawab kebutuhan kulit bayi yang 20–30 persen lebih tipis dari kulit orang dewasa dan lebih rentan iritasi.

"Kami akan terus menghadirkan produk yang makin baik untuk mendukung ibu dan bayi di Indonesia,” ujar Sulistyowati, Head of Marketing MAKUKU, dalam keterangannya, Selasa (30/9).

Penghargaan Superbrand diberikan berdasarkan lima kriteria utama, yaitu market dominance, longevity, goodwill, customer loyalty, dan overall market acceptance.

Penilaian ini dilakukan melalui survei Nielsen di sejumlah kota besar, seperti Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, dan Makassar.