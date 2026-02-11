Popsivo Polwan Ogah Bergantung pada Tim Lain untuk Tembus Final Four Proliga 2026

jpnn.com, JAKARTA - Tim voli putri Jakarta Popsivo Polwan optimistis mampu sapu bersih dua kemenangan di Proliga 2026 seri Bojonegoro.

Tercatat skuad asuhan Darko Dobreskov itu datang ke kota Ledre dengan modal kemenangan atas Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia dengan skor 3-1 (25-17, 21-25, 25-18, 26-24).

Sekretaris tim Jakarta Popsivo Polwan Yudhi Hery Setiawan mengungkapkan bahwa Amalia Fajrina dan kolega tengah dalam kepercayaan diri tinggi.

Mantan Kapolres Blitar itu berharap raihan kemenangan di seri Malang menjadi motivasi untuk bisa sapu bersih kemenangan di empat laga tersisa.

“Dari manajemen menekankan tembus final four Proliga 2026 dengan sapu bersih kemenangan bukan belas kasihan,” katanya saat dihubungi JPNN.com.

“Untuk itu kami ingin raih kemenangan di empat laga tersisa dan semaksimal meraih poin penuh,” ujar mantan Wakapolrestabes Medan itu.

Yudhi menilai bahwa Popsivo Polwan sudah melakukan evaluasi di setiap seri untuk raih hasil maksimal tembus final four.

Untuk itu diharapkan grafik permainan Azzahra Dwi Febyane cum suis bisa lebih meningkat dari pertandingan di seri sebelumnya.