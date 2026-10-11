Popularia di Pantjoran PIK, Menyingkap Untold Story Tokoh Tionghoa di Industri Musik Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Siapa sangka perjalanan musik populer Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kiprah para tokoh Tionghoa?

Sejak sekitar seabad lalu, sejumlah tokoh Tionghoa turut membangun dan mewarnai industri rekaman di Tanah Air.

Jauh sebelum masyarakat mengenal layanan streaming musik, para pengusaha rekaman dan pemilik toko musik sudah berperan menghadirkan karya para musisi ke telinga pendengar.

Cerita menarik tersebut diangkat dalam pameran bertitel ‘Popularia: The Untold Story Behind Popular Music in Indonesia’ yang berlangsung pada 19 September 2026 hingga 21 Februari 2027 di Galeri Budaya Tionghoa Indonesia (GBTI), Pantjoran PIK, Jakarta Utara.

Salah satu kisah yang mendapat tempat dalam ekshibisi hasil kolaborasi GBTI dan Irama Nusantara itu ialah perjalanan Tio Tek Hong. Pengusaha asal Batavia tersebut dikenal sebagai produser rekaman komersial musisi lokal pada awal abad ke-20.

Melalui usahanya, musik Melayu, keroncong, dan stambul direkam dalam piringan hitam berbahan shellac. Teknologi tersebut membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati musik tanpa harus menyaksikan pertunjukan secara langsung.

Tidak hanya mengenal jejak Tio Tek Hong, pengunjung Pupularia juga diperkenalkan dengan Tan Tik Hing dari Semarang serta Lie Liang Swie dari Surabaya. Keduanya menjadi bagian dari jaringan perdagangan rekaman yang membantu memperluas peredaran musik di berbagai daerah.