Popularitas Honda Odyssey Redup di Tanah Kelahiran, Selamat Tinggal!

jpnn.com - Honda tampaknya bersiap mengucapkan selamat tinggal kepada salah satu model paling legendarisnya, Odeyssey.

Setelah lebih dari 30 tahun mengaspal, Honda Odyssey dikabarkan akan mengakhiri penjualannya di Jepang paling lambat pada 31 Maret 2027.

Langkah itu menjadi penutup perjalanan MPV yang selama ini dikenal sebagai salah satu pelopor minivan modern di Negeri Sakura.

Menurut laporan media Jepang, keputusan tersebut merupakan bagian dari penataan ulang lini produk Honda di pasar domestik.

Seiring perubahan selera konsumen, Honda disebut mulai mengalihkan fokus ke segmen SUV yang permintaannya terus meningkat.

Posisi Odyssey, bahkan dikabarkan bakal digantikan oleh SUV berukuran besar.

Odyssey pertama kali meluncur pada 1994 dan langsung mencuri perhatian, lewat konsep kabin berlantai rendah yang memudahkan akses keluar-masuk penumpang.

Karakter berkendaranya yang nyaman dan terasa layaknya mobil penumpang juga menjadi daya tarik utama.