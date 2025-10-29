menu
JPNN.com » Daerah » Riau » Populasi Buaya di Sungai Indragiri Meningkat, Tiga Ekor Ditangkap Damkar

Populasi Buaya di Sungai Indragiri Meningkat, Tiga Ekor Ditangkap Damkar

Populasi Buaya di Sungai Indragiri Meningkat, Tiga Ekor Ditangkap Damkar
Petugas Damkar Inhil saat menangkap buaya di pantaran sungai Indragiri. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - Populasi buaya di sepanjang Sungai Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, kini makin mengkhawatirkan.

Reptil buas ini kian sering menampakkan diri di dekat permukiman warga, terutama di kawasan Kecamatan Keritang.

Kondisi tersebut membuat warga resah, terlebih karena sebagian buaya mulai masuk ke area pekarangan rumah.

Untuk mencegah hal yang tak diinginkan, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Inhil menurunkan personelnya ke sejumlah titik rawan guna melakukan penangkapan terhadap buaya-buaya berukuran besar yang dilaporkan sering muncul di sekitar sungai.

“Bulan ini personel kami melakukan penangkapan buaya di sejumlah titik Sungai Indragiri,” ujar Kepala Dinas Damkar Inhil, Junaidi, Rabu (29/10).

Menurut Junaidi, tim Damkar menangkap tiga ekor buaya di dua lokasi berbeda dalam sepekan terakhir.

Pada 27 Oktober 2025, seekor buaya berukuran sekitar dua meter berhasil diamankan di Desa Tanjung Siantar, Kecamatan Batang Tuaka.

Beberapa hari sebelumnya, tepatnya 22 Oktober 2025, petugas juga menangkap dua ekor buaya berukuran 2,5 meter dan 3 meter di Desa Kayu Raja, Kecamatan Kritang.

Keberadaan reptil buas, buaya di Sungai Indragiri makin dekat permukiman warga, terutama di kawasan Kecamatan Keritang. Damkar pun beraksi.

