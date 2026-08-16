Porak Poranda, Ordinari Merekam Kekacauan Pikiran

jpnn.com, JAKARTA - Band post-punk/power pop asal Jakarta, Ordinari, kembali melanjutkan perjalanan lewat karya terbaru.

Setelah melepas single debut bertajuk Jelata, Ordinari kini merilis video musik untuk single kedua yang bertitel Porak Poranda.

Karya visual tersebut menjadi pijakan berikutnya bagi Ordinari menuju peluncuran album mini (EP) debut, Manusia.

Album mini itu bakal dirilis di bawah label independen asal Malaysia, Tampui Records.

Beranggotakan Jerry (drum/norrfrygt) dan Gary (gitar, bass, vokal/Vague, Drohaka, Lockoff), Ordinari lahir dari semangat sederhana, merekam realitas dari sudut pandang orang biasa di tengah tekanan kehidupan urban.

Sesuai namanya yang diambil dari kata ordinary, duo tersebut membawa etos: We are ordinary but not mediocre.

Sebagai single kedua dari EP Manusia, Porak Poranda merekam kekacauan pikiran, harapan yang hampa, serta ironi sosial yang membentur ruang-ruang personal kehidupan manusia urban.

Melalui narasi lirik yang tajam, lagu itu menyoroti keputusasaan individu yang beririsan langsung dengan kenyataan sosial politik di sekitarnya.