Porprov Jabar 2026 Resmi Bergulir, 13.348 Atlet Siap Bersaing

jpnn.com, BEKASI - Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 resmi bergulir. Pembukaan Porprov Jabar 2026 berlangsung meriah di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Sabtu (7/11).

Sebanyak 13.348 atlet dari 27 kabupaten dan kota siap bersaing memperebutkan prestasi dalam ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi hadir langsung dalam pembukaan bersama Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono dan Ketua PB Porprov XV Jabar 2026 Abdul Harris Bobihoe yang juga menjabat Wakil Wali Kota Bekasi.

Porprov XV Jabar 2026 mempertandingkan 47 cabang olahraga (cabor) dengan jadwal pertandingan berlangsung pada 7–20 November 2026.

Pertandingan digelar di sejumlah daerah, meliputi Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Bandung, serta Kota Depok untuk beberapa cabang olahraga.

Dedi Mulyadi menaruh harapan besar terhadap penyelenggaraan Porprov XV Jabar 2026. Dia berharap ajang tersebut tidak sekadar menjadi arena perebutan medali, tetapi juga mampu melahirkan atlet-atlet potensial yang bisa mengharumkan nama Jawa Barat di tingkat nasional maupun internasional.

"Saya yakin pekan olahraga kali ini akan melahirkan atlet-atlet baru dari berbagai cabang olahraga yang dipertandingkan," kata Dedi Mulyadi.

KDM juga ingin para atlet yang tampil dalam Porprov kali ini mendapat pembinaan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan prestasi ke jenjang lebih tinggi.