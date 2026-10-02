Porprov Jateng XVII: 7.990 Atlet Ambil Bagian, 2.769 Medali Diperebutkan, Ini Pesan Wagub Taj Yasin

jpnn.com - SEMARANG – Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVII Jawa Tengah Tahun 2026 akan diikuti 7.990 atlet dan 1.911 oficial. Para atlet itu akan memperebutkan 2.769 medali dari 58 cabang olahraga.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin menyampaikan hal itu dalam acara Chef de Mission Meeting Porprov Jawa Tengah XVII di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (2/10).

Menurut Taj Yasin, Porprov XVII Jawa Tengah 2026 ini bukan sekada ajang kompetisi olahraga antarkabupaten/kota, tetapi menjadi bagian penting dari pembinaan atlet menuju prestasi tingkat nasional hingga internasional.

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Oleh karena itu, porprov menjadi momentum menyatukan seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam satu misi besar, yakni menyukseskan penyelenggaraan sekaligus menemukan dan membina bibit-bibit atlet potensial.

"Tujuan kita adalah menyatukan misi agar agenda Porprov ke-17 mampu membina para atlet, sehingga ke depan kita bisa menambah medali untuk Indonesia," ujar Taj Yasin dalam acara tersebut.

Dia menyebut bahwa potensi atlet Jawa Tengah telah terlihat dari sejumlah prestasi pada ajang olahraga internasional. Pada Asian Games 2026, atlet Jawa Tengah turut menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia. Dua dari lima medali emas yang diraih Indonesia berasal dari atlet Jawa Tengah. Selain itu, Jawa Tengah juga turut menyumbangkan medali perak dari cabang menembak dan dua medali perunggu dari wushu. "Ini yang harus terus kita pupuk," tegasnya.

Taj Yasin mengatakan bahwa pembinaan harus dilakukan secara berkelanjutan dengan menjadikan porprov sebagai salah satu tahapan menuju PON 2028. Dia pun berharap 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dapat menjadi satu kesatuan dalam membangun prestasi olahraga.

Keberhasilan penyelenggaraan Porprov XVII diharapkan dapat menjadi salah satu pembuktian kesiapan Jawa Tengah apabila nantinya dipercaya menjadi tuan rumah PON berikutnya. "Kita berharap ketika sukses dalam perhelatan ini, kita bisa dilirik menjadi tuan rumah PON berikutnya," jelasnya di kesempatan tersebut.