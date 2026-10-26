Porprov Jateng XVII Diproyeksikan Jadi Pijakan Prestasi Atlet Menuju PON 2028

jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi membuka Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Tengah XVII tahun 2026 di Stadion Jatidiri, Kota Semarang, Minggu, 25 Oktober 2026.

Sebanyak 7.999 atlet dan 1.910 ofisial dari 35 kabupaten/kota akan bertanding dalam 58 cabang olahraga dengan 810 nomor pertandingan pada 25-31 Oktober.

Ribuan atlet tersebut berebut prestasi menjadi yang terbaik di Jawa Tengah sekaligus mengharumkan nama daerah masing-masing.

"Jadi, Porprov ini diikuti 35 kabupaten/kota. Semarang Raya menjadi tuan rumahnya," kata Luthfi di sela acara pembukaan.

Porprov bukan hanya ajang untuk menyumbangkan prestasi bagi daerah masing-masing, melainkan sebagai ajang pembinaan dan persiapan atlet-atlet Jawa Tengah menuju PON 2028 di NTT-NTB.

"Kami ingin membuat atlet-atlet Jawa Tengah diperhitungkan dalam PON nanti. Maka dalam Porprov ini setiap kontingen atau daerah harus punya target tinggi agar menghasilkan atlet-atlet berprestasi," ujarnya.

Namun, tidak kalah penting, Porprov juga menjadi ajang konsolidasi untuk memperkuat rasa kebersamaan, semangat persatuan dan kesatuan, serta jiwa korsa di antara seluruh insan olahraga.

Lebih dari sekadar kompetisi, Porprov diharapkan menjadi tontonan yang menarik dan menghibur masyarakat, sekaligus menjadi investasi strategis bagi kemajuan olahraga Jawa Tengah, khususnya dalam pembinaan atlet dan peningkatan prestasi di tingkat nasional maupun internasional.