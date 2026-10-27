Porprov VII Banten 2026 Makin Dekat, Panitia Ungkap Kondisi Terkini Venue
jpnn.com - Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026 semakin dekat. Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang menjadi tuan rumah terus mempersiapkan berbagai kebutuhan, dengan progres keseluruhan dilaporkan telah mencapai 80 persen.
Ketua Panitia Besar Porprov VII Banten 2026 Pilar Saga Ichsan menyebut sebagian besar pekerjaan telah berjalan sesuai jadwal. Venue pertandingan pun sudah selesai dibangun, sedangkan panitia kini berfokus melengkapi kebutuhan teknis dan menyelesaikan sejumlah pekerjaan kecil.
"Persiapannya 80 persen. Untuk semua bidang sudah melakukan progres pekerjaan, baik bidang pertandingan maupun keabsahan. Entry by name dan entry by number juga sudah selesai, sementara data atlet sedang dalam proses verifikasi," ujar Pilar, Senin (26/10/2026).
Kondisi Venue
Menurut Pilar, fasilitas pertandingan telah melalui pemeriksaan dari KONI Provinsi Banten dan Panitia Pengawas dan Pengarah (Panwasrah). Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan venue siap digunakan saat kompetisi dimulai pada 15 November 2026.
"Venue sudah selesai, tinggal pekerjaan minor. Insyaallah dalam waktu dekat bisa diserahterimakan kepada Dispora untuk dimanfaatkan pada hari pelaksanaan. Untuk venue yang membutuhkan pekerjaan pendukung, kami juga menyiapkan peralatan tambahan," katanya.
Di sisi pengawasan, Ketua KONI Banten Agus Rasyid mengatakan pihaknya masih memantau kesiapan penyelenggaraan, termasuk kelengkapan administrasi atlet. Pemeriksaan meliputi identitas, status mutasi, serta sejumlah dokumen yang perlu dituntaskan sebelum pertandingan.
"Persiapannya, kami sudah berkomunikasi hampir tiap minggu. Kekurangan-kekurangan yang ada di Porprov, di kepanitiaan, kami juga perbaiki," ujar Agus.
Jumlah Cabor
Porprov kali ini akan mempertandingkan 60 cabang olahraga, bertambah 15 cabor dibandingkan edisi sebelumnya yang menggelar 45 cabang. Agus berharap ajang tersebut bukan hanya berlangsung lancar, tetapi juga menjadi wadah untuk menemukan atlet potensial yang dapat memperkuat Banten pada kompetisi mendatang.
Persiapan Porprov VII Banten 2026 di Tangsel sudah mencapai 80 persen. Bagaimana kondisi venue dan apa saja yang masih perlu diselesaikan?
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