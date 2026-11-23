jpnn.com, TANGSEL - Gubernur Banten Andra Soni, mengapresiasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang berhasil menyelenggarakan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026.

Meski memiliki keterbatasan fasilitas olahraga, Tangsel dinilai mampu menjadi tuan rumah ajang olahraga terbesar sepanjang sejarah Porprov Banten.

Andra mengatakan, keberhasilan penyelenggaraan Porprov tidak hanya bergantung pada kelengkapan infrastruktur, tetapi juga kesiapan pemerintah daerah dan kolaborasi seluruh pihak.

Dia menilai Tangsel telah membuktikan kemampuannya menggelar kompetisi olahraga berskala provinsi meski belum memiliki stadion berkapasitas besar.

"Tangerang Selatan belum memiliki stadion besar atau stadion kapasitas setidak-tidaknya 15.000, tetapi bukan berarti tidak mampu menyelenggarakan event olahraga," ujar Andra, Senin (23/11).

Menurutnya, Porprov VII Banten 2026 menjadi bukti keterbatasan sarana tidak menghalangi daerah untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga dengan baik.

Terlebih, kompetisi yang berlangsung selama 14 hari tersebut mempertandingkan jumlah cabang olahraga terbanyak sepanjang sejarah Porprov di Banten.

Meski demikian, Andra mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan selama pelaksanaan kegiatan. Dia berharap berbagai masukan dan evaluasi dapat menjadi bahan perbaikan untuk penyelenggaraan Porprov berikutnya.