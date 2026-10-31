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Porprov XVII Jateng 2026 Berakhir, Estafet Tuan Rumah Beralih ke Kedu Raya

Porprov XVII Jateng 2026 Berakhir, Estafet Tuan Rumah Beralih ke Kedu Raya
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Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen resmi menutup Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVII Jateng 2026 di Halaman Stadion Kebondalem, Kabupaten Kendal, Jumat (30/10). Foto: Humas Pemprov Jateng.

jpnn.com - KENDAL – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen resmi menutup Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVII Jateng 2026 di Halaman Stadion Kebondalem, Kabupaten Kendal, Jumat (30/10). 

Setelah penyelenggaraan di Semarang Raya, estafet tuan rumah Porprov XVIII akan beralih ke wilayah Kedu Raya.

"Semoga kita ketemu lagi di 2030, Porprov ke-18 di Kedu Raya," kata Taj Yasin. 

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Adapun lima daerah yang disiapkan menjadi tuan rumah ialah Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Temanggung, Wonosobo, dan Kebumen.

Taj Yasin berharap porprov tidak hanya menjadi ajang persaingan meraih medali, tetapi mempererat persaudaraan antaratlet dan daerah. 

Dia pun berharap hasil porprov menjadi bekal bagi atlet Jawa Tengah untuk meningkatkan kemampuan dan mempersiapkan diri menghadapi PON 2028 di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

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Lebih lanjut Taj Yasin menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya dua atlet selama penyelenggaraan Porprov XVII, yakni Syabila Rizkia Putri Raharja, atlet selam asal Kabupaten Jepara, dan Ayudiah Rivana Tridianidita, atlet pencak silat Kota Semarang.

“Semoga beliau berdua mendapatkan ampunan dari Allah dan husnulkhatimah,” tuturnya.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen resmi menutup Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVII Jateng 2026 di Halaman Stadion Kebondalem, Kabupaten Kendal

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