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Porsche 911 Carrera S Facelift Transmisi Manual Akhirnya Dirilis

Porsche 911 Carrera S Facelift Transmisi Manual Akhirnya Dirilis
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Porsche 911 Carrera S MT. Foto: porsche

jpnn.com - Setelah sempat membuat penggemarnya kecewa, Porsche akhirnya mengembalikan pilihan transmisi manual pada 911 Carrera S facelift (992.2).

Pada model 2027, opsi tersebut hadir melalui paket 911 Carrera S MT dengan girboks manual enam percepatan.

Keputusan itu diambil setelah Porsche menerima banyak masukan dari konsumen dan loyalis, terutama di pasar Amerika Utara.

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Kehadiran transmisi manual sekaligus menempatkan Carrera S di posisi menarik, di antara Carrera T dan GT3 Touring.

Tak sekadar menawarkan sensasi perpindahan gigi manual, Porsche juga memberikan sejumlah pembaruan pada sektor sasis dan tampilan.

Carrera S MT menggunakan pelek center-lock untuk pertama kalinya, rear-axle steering sebagai standar, serta suspensi sport yang membuat bodi lebih rendah 10 mm.

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Di balik kap mesin, tetap bersemayam mesin boxer enam silinder 3.0 liter twin-turbo yang menghasilkan tenaga 473 Hp.

Seluruh tenaga disalurkan ke roda belakang melalui transmisi manual enam percepatan.

Setelah sempat membuat penggemarnya kecewa, Porsche akhirnya mengembalikan pilihan transmisi manual pada 911 Carrera S facelift (992.2).

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