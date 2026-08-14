Porsche 911 Carrera S Facelift Transmisi Manual Akhirnya Dirilis

jpnn.com - Setelah sempat membuat penggemarnya kecewa, Porsche akhirnya mengembalikan pilihan transmisi manual pada 911 Carrera S facelift (992.2).

Pada model 2027, opsi tersebut hadir melalui paket 911 Carrera S MT dengan girboks manual enam percepatan.

Keputusan itu diambil setelah Porsche menerima banyak masukan dari konsumen dan loyalis, terutama di pasar Amerika Utara.

Kehadiran transmisi manual sekaligus menempatkan Carrera S di posisi menarik, di antara Carrera T dan GT3 Touring.

Tak sekadar menawarkan sensasi perpindahan gigi manual, Porsche juga memberikan sejumlah pembaruan pada sektor sasis dan tampilan.

Carrera S MT menggunakan pelek center-lock untuk pertama kalinya, rear-axle steering sebagai standar, serta suspensi sport yang membuat bodi lebih rendah 10 mm.

Baca Juga: Porsche Kembangkan Teknologi Bodi Mobil Berubah Warna Secara Otomatis

Di balik kap mesin, tetap bersemayam mesin boxer enam silinder 3.0 liter twin-turbo yang menghasilkan tenaga 473 Hp.

Seluruh tenaga disalurkan ke roda belakang melalui transmisi manual enam percepatan.