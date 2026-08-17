Porsche 911 GT3 Edisi Khusus Green Hell, Hanya 100 Unit di Dunia

jpnn.com - Porsche punya cara sendiri merayakan hubungan panjangnya dengan sirkuit legendaris Nurburgring.

Menyambut satu abad sirkuit ikonik di Jerman pada 2027, Porsche menghadirkan 911 GT3 100 Jahre Nürburgring, edisi khusus yang hanya dibuat 100 unit untuk pasar Jerman.

Mobil menjalani debut publik di ajang Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland di Nürburgring pada pertengahan Agustus 2026.

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Pemesanan dibuka September, sedangkan pengiriman dijadwalkan mulai 2027.

Nuansa Green Hell, julukan Nürburgring Nordschleife, terasa kuat dari eksterior hingga kabin.

Aksen hijau menghiasi bagian depan dan belakang, terinspirasi dari tradisi mobil balap Porsche.

Konsumen bisa memilih warna White atau GT Silver Metallic, yang dipadukan pelek California Gold berukuran 20 inci di depan dan 21 inci di belakang.

Identitas Nurburgring juga hadir lewat grafis sirkuit dan emblem khusus “GT3 100 Jahre Nurburgring”.