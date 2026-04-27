Porsche Cayenne Coupe Electric 2026 Diklaim Mampu Memuntahkan Tenaga hingga 1.139 Hp

jpnn.com - Porsche makin serius menancapkan jejak di era elektrifikasi, dengan memperkenalkan Porsche Cayenne Coupe Electric 2026.

SUV listrik bergaya coupe itu hadir tidak hanya mengedepankan desain, tetapi juga performa ekstrem khas lini performa tinggi mereka.

Menjadi bagian dari keluarga Cayenne, versi Coupe ini tampil lebih berani.

Garis atap yang melandai dan kaca depan yang lebih rebah menciptakan siluet agresif, mengingatkan pada DNA desain Porsche 911.

Kesan sporty terasa kuat, tetapi tetap mempertahankan karakter SUV yang fungsional.

Di balik tampilannya, Porsche menyuntikkan performa yang tak main-main.

Varian dasar sudah cukup impresif dengan tenaga 435 Hp dan torsi 834 Nm, mampu melesat dari 0–100 km/jam dalam 4,5 detik.

Naik ke varian S, tenaga melonjak ke 657 Hp dengan torsi 1.079 Nm.