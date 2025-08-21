Porseni PNM 2025 Ditutup Dengan Semangat Kemerdekaan

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menutup rangkaian Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) 2025, yang digelar bertepatan dengan upacara HUT Republik Indonesia ke-80.

Final seluruh cabang olahraga dan seni dilaksanakan pada 16 Agustus 2025 di Kantor Pusat PNM, Jakarta, yang mempertemukan lebih dari 300 finalis dari 62 cabang PNM di seluruh Indonesia.

Dalam momen penuh semangat ini, PNM Cabang Kendari berhasil keluar sebagai juara umum dengan raihan lima gelar juara pertama sekaligus membawa pulang piala bergilir Porseni.

Baca Juga: PNM Ajak Karyawan Memaknai Kemerdekaan dengan Kontribusi Nyata

Mengusung tema #JagaDiriJagaKawanJagaPNM, Porseni 2025 menjadi wadah bagi lebih dari 3.400 insan PNM untuk memperkuat kebersamaan, kolaborasi, sekaligus menumbuhkan semangat sportivitas.

Setelah melalui tahap kualifikasi yang berlangsung serentak di tujuh kota besar, final di Kantor Pusat PNM menjadi puncak persatuan dan kerja sama antar karyawan dari Sabang sampai Merauke.

Ragam kompetisi olahraga dan seni yang digelar, mulai dari futsal, basket, e-sport, vokal grup hingga fotografi, memperlihatkan antusiasme seluruh insan PNM dalam merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi mengatakan Porseni tidak sekadar ajang kompetisi, tetapi juga momentum inspiratif untuk menumbuhkan semangat kolaborasi.

“Porseni bukan hanya sebuah kompetisi, tetapi wujud nyata bagaimana kami tumbuh bersama, saling peduli, dan menginspirasi satu sama lain. Di sini kami belajar bahwa kemenangan terbesar bukanlah piala, melainkan persaudaraan dan semangat kebersamaan yang kami jaga sebagai satu keluarga besar PNM. Saya yakin, energi positif yang lahir dari Porseni akan menjadi kekuatan untuk membuat kita lebih solid, tangguh, dan terus memberi arti bagi masyarakat," kata Arief.